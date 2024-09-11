ABD Hindistan’dan ithal paslanmaz çelik çubuğa yönelik antidamping incelemesinin nihai sonucunu açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Hindistan’dan ithal paslanmaz çelik çubuğa yönelik antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

1 Şubat 2022 ve 31 Ocak 2023 tarihleri arasındaki dönemde bazı Hint üreticilerin söz konusu ürünü normal değerlerin altında sattığı tespit edildi.

Bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjlarını Laxcon Steel ve bağlı kuruluşları olan Ocean Steels Private Limited, Metlax International Private Limited, Parvati Private Limited ve Mega Steels Private Limited ile diğer Hint üreticiler için %0,70 olarak belirlerken Aamor Inox Limited’e yönelik oran göz ardı edilebilir seviyede yer alarak %0,40 oldu.