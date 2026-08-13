ABD, Çin çıkışlı ön gerilmeli beton teline yönelik vergi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı Çin çıkışlı ön gerilmeli beton teline yönelik telafi edici vergi kararına ilişkin hızlandırılmış üçüncü dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, kararın yürürlükten kaldırılmasının teşviklerin devam etmesine veya yeniden uygulanmasına yol açmasının muhtemel olduğunu belirledi.

Net teşvik oranları Fasten Group Corporation, Fasten Group Import & Export Co., Ltd., Jiangyin Hongsheng Co., Ltd., Jiangyin Fasten Steel Products Co., Ltd., Jiangyin Hongyu Metal Products Co., Ltd. ve Jiangyin Walsin Steel Cable Co., Ltd. şirketlerinden oluşan Fasten Companies için %9,42; Xinhua Metal Products Company, Xinyu Iron and Steel Joint Stock Limited Company ve Xingang Iron and Steel Joint Stock Limited Liability Company şirketlerinden oluşan Xinhua Companies için %45,85 ve diğer tüm şirketler için %27,64 olarak belirlendi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli'nde 7312.10.3010 ve 7312.10.3012 kodları altında yer alıyor.