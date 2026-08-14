ABD, Güney Kore çıkışlı filmaşine ilişkin antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore çıkışlı karbon ve alaşımlı filmaşine uygulanan antidamping vergisine yönelik 1 Mayıs 2024 ile 30 Nisan 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, tek bir kuruluş olarak değerlendirilen POSCO ve POSCO International Corporation'ın (PIC) inceleme döneminde ABD'de normal değerin altında fiyatlarla incelemeye tabi ürün satmadığını tespit etti. Tek bir kuruluş olarak değerlendirilen söz konusu şirketler için ağırlıklı ortalama damping marjı %0,00 olarak belirlendi.

Diğer tüm şirketler için uygulanan vergi oranı ise %41,10 seviyesinde yer alıyor.