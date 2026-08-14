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ABD, Güney Kore çıkışlı filmaşine ilişkin antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Cuma, 14 Ağustos 2026 10:20:51 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore çıkışlı karbon ve alaşımlı filmaşine uygulanan antidamping vergisine yönelik 1 Mayıs 2024 ile 30 Nisan 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, tek bir kuruluş olarak değerlendirilen POSCO ve POSCO International Corporation'ın (PIC) inceleme döneminde ABD'de normal değerin altında fiyatlarla incelemeye tabi ürün satmadığını tespit etti. Tek bir kuruluş olarak değerlendirilen söz konusu şirketler için ağırlıklı ortalama damping marjı %0,00 olarak belirlendi.

Diğer tüm şirketler için uygulanan vergi oranı ise %41,10 seviyesinde yer alıyor.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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