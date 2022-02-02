ABD Hindistan’dan ithal kaynaklı paslanmaz basınç borusuna vergi uygulamaya devam edecek

Çarşamba, 02 Şubat 2022 15:33:57 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Hindistan’dan ithal kaynaklı paslanmaz basınç borusuna uygulanan antidamping ve telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, Hindistan’dan ithal söz konusu ürüne uygulanan antidamping vergisi ve telafi edici verginin kaldırılmasının dampingin ve teşvikin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.

Bakanlık, ülke için ağırlıklı ortalama damping marjını %12,66 olarak belirlerken, nihai teşvik oranları Steamline Industries Limited için %3,13, Sunrise şirketleri için %6,22 ve diğer üreticiler için %4,65 oranlarında yer alıyor.

Antidamping vergisi ve telafi edici verginin 1 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.