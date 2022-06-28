ABD Güney Kore’den ithal yuvarlak hat borusuna nihai antidamping vergisi getirdi

Salı, 28 Haziran 2022 10:54:35 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal edilen yuvarlak hat borusuna yönelik 1 Aralık 2019 ve 30 Kasım 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Güney Kore’nin söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı belirlendi.

Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjını Hyundai Steel ve diğer şirketler için %1,73 oranında belirledi. SeAH Steel Corporation için belirlenen ağırlıklı ortalama damping marjı, şirket ABD’ye gerçekleştirdiği satışlar için değer bildirmediği ve bakanlık oranı kendi değerlendirmelerine göre hesaplandığından sıfır oranında yer aldı.

İncelemenin ön sonuçlarına göre antidamping vergileri Hyundai Steel ve diğer şirketler için %1,93 oranında yer alıyordu.

Nihai antidamping vergilerinin 27 Haziran tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7305.11.1030, 7305.11.1060, 7305.11.5000, 7305.12.1030, 7305.12.1060, 7305.12.5000, 7305.19.1030, 7305.19.5000, 7306.19.1010, 7306.19.1050, 7306.19.5110 ve 7306.19.5150 kodları altında kayıtlı bulunuyor.