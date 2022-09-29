ABD Güney Kore’den ithal OCTG boruya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Perşembe, 29 Eylül 2022 14:27:45 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore’den ithal OCTG boruya uygulanan telafi edici vergiye yönelik 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2020 arasındaki dönemi kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Nihai teşvik oranları Hyundai Steel Company için göz ardı edilebilir seviye olan %0,25, SeAH Steel Corporation ve diğer tüm Güney Koreli ihracatçılar için ise göz ardı edilebilir seviyenin üzerinde bulunan %1,33 oranlarında yer alıyor.

Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7304.29.1010, 7304.29.1020, 7304.29.1030, 7304.29.1040, 7304.29.1050, 7304.29.1060, 7304.29.1080, 7304.29.2010, 7304.29.2020, 7304.29.2030, 7304.29.2040, 7304.29.2050, 7304.29.2060, 7304.29.2080, 7304.29.3110, 7304.29.3120, 7304.29.3130, 7304.29.3140, 7304.29.3150, 7304.29.3160, 7304.29.3180, 7304.29.4110, 7304.29.4120, 7304.29.4130, 7304.29.4140, 7304.29.4150, 7304.29.4160, 7304.29.4180, 7304.29.5015, 7304.29.5030, 7304.29.5045, 7304.29.5060, 7304.29.5075, 7304.29.6115, 7304.29.6130, 7304.29.6145, 7304.29.6160, 7304.29.6175, 7305.20.2000, 7305.20.4000, 7305.20.6000, 7305.20.8000, 7306.29.1030, 7306.29.1090, 7306.29.2000, 7306.29.3100, 7306.29.4100, 7306.29.6010, 7306.29.6050, 7306.29.8110 ve 7306.29.8150 kodları altında yer alıyor.