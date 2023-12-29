ABD Güney Kore’den ithal OCTG boruya yönelik damping marjlarını değiştirdi

Cuma, 29 Aralık 2023 12:11:25 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore’den ithal edilen OCTG boruya yönelik gerçekleştirdiği antidamping soruşturmasının nihai kararını, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi kararıyla uyuşmaması nedeniyle değiştirdiğini açıkladı. Bakanlığın yeniden hesaplayarak belirlediği damping marjları Hyundai Steel Company için %9,63, Husteel, AJU Besteel ve NEXTEEL için %6,74 oranlarında yer alıyor.

2022 yılının Nisan ayında bakanlık 1 Eylül 2019 ve 31 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping soruşturmasının nihai sonuçlarını açıklamıştı. Söz konusu incelemenin odak noktası olarak Hyundai Steel ve SeAH Steel Corporation seçilmişti. Bakanlık inceleme sonucunda Hyundai Steel için %19,54, SeAH Steel için %3,85 ve diğer ayrıca incelenmeyen şirketler için %11,70 oranlarında damping marjları belirlemişti. Hyundai Steel, AJU Besteel, Husteel ve NEXTEEL bakanlığın kararına birçok açıdan itirazda bulundu.