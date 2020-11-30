ABD Güney Kore’den ithal kaynaklı hat borusuna yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Pazartesi, 30 Kasım 2020 11:21:25 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal kaynaklı hat borusuna uygulanan antidamping vergisine yönelik başlattığı idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Antidamping vergisine yönelik başlatılan inceleme sonucunda ise, 1 Aralık 2017 ve 30 Kasım 2018 arasındaki inceleme döneminde, Güney Koreli üreticilerin/ihracatçıların söz konusu ürünleri ABD’de piyasa değerinin altında sattığına karar verildi. Bu kapsamda, SeAH Steel Corporation için %9,33 ve Nexteel Co. Ltd. için %15,07 oranında ağırlıklı ortalama damping marjları belirlendi. Antidamping vergisinin 30 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

İncelemeye tabi olan ürünler ABD Gümrük İstatistik Tarife Pozisyon Cetveli’nde 7305.11.1030, 7305.11.1060, 7305.11.5000, 7305.12.1030, 7305.12.1060, 7305.12.5000, 7305.19.1030, 7305.19.5000, 7306.19.1010, 7306.19.1050, 7306.19.5110 ve 7306.19.5150 kodları altında yer alıyor.