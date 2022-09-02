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ABD Güney Kore’den ithal kalın etli dikdörtgen boruya yönelik incelemenin ön sonuçlarını açıkladı

Cuma, 02 Eylül 2022 12:10:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore’den ithal kalın etli dikdörtgen kaynaklı boruya uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Eylül 2020 ve 31 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki inceleme döneminde Güney Koreli üretici HiSteel’in normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi.

Buna ek olarak, bakanlık başvurunun geri çekilmesiyle DOSCO/SeAH’a yönelik incelemeyi iptal etti.

Bakanlık HiSteel için ağırlıklı ortalama damping marjını %2,80 oranında belirledi.

Geçici antidamping vergilerinin 1 Eylül tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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