ABD Güney Kore’den ithal kalın etli dikdörtgen boruya yönelik incelemenin ön sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore’den ithal kalın etli dikdörtgen kaynaklı boruya uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.
1 Eylül 2020 ve 31 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki inceleme döneminde Güney Koreli üretici HiSteel’in normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi.
Buna ek olarak, bakanlık başvurunun geri çekilmesiyle DOSCO/SeAH’a yönelik incelemeyi iptal etti.
Bakanlık HiSteel için ağırlıklı ortalama damping marjını %2,80 oranında belirledi.
Geçici antidamping vergilerinin 1 Eylül tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.