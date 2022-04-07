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ABD Güney Kore’den ithal kalın etli dikdörtgen boruya nihai antidamping vergisi getirdi

Perşembe, 07 Nisan 2022 11:57:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore’den ithal edilen kalın etli dikdörtgen kaynaklı boruya yönelik 1 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Güney Koreli üreticilerin inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı belirlendi.

Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjlarını Dong-A Steel Co., Ltd. için %1,61 ve HiSteel Co., Ltd. için %10,24 oranlarında belirledi.

Nihai antidamping vergileri 7 Nisan tarihinden itibaren geçerli.

İncelemenin ön sonuçlarında belirlenen antidamping marjları Dong-A Steel Co., Ltd. için %1,62 ve HiSteel Co., Ltd. için %10,24 oranlarında yer alıyordu.

Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7306.61.1000 kodu altında yer alıyor.


Etiketler: boru borular ABD Kuzey Amerika kota ve vergiler 

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