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ABD Güney Kore’den ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Perşembe, 17 Kasım 2022 15:35:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore’den ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik 1 Mayıs 2020 ve 30 Nisan 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Hyundai Steel RB dahil olmak üzere Güney Koreli üreticilerin söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı belirlenirken, Hyundai Steel Company’nin söz konusu dönemde geniş çaplı boruyu normal değerlerin altında satmadığı tespit edildi.

Bakanlık Hyundai Steel RB ve diğer şirketler için ağırlıklı ortalama damping marjını %2,67, Hyundai Steel Company için ise sıfır oranında belirledi.

Nihai antidamping vergisinin 16 Kasım tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7305.11.1030, 7305.11.1060, 7305.11.5000, 7305.12.1030, 7305.12.1060, 7305.12.5000, 7305.19.1030, 7305.19.1060, 7305.19.5000, 7305.31.4000, 7305.31.6090, 7305.39.1000 ve 7305.39.5000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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