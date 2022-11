ABD Güney Kore’den ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Cuma, 04 Kasım 2022 13:57:45 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore’den ithal geniş çaplı kaynaklı boruya uygulanan telafi edici vergiye yönelik 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2020 arasındaki dönemi kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Nihai teşvik oranları SeAH Steel Corporation için göz ardı edilebilir seviye olan %0,31, Hyundai RB Co., Ltd., HiSteel Co., Ltd ve diğer üç Güney Koreli ihracatçılar için ise göz ardı edilebilir seviyenin üzerinde bulunan %1,66 oranlarında yer alıyor. Tüm oranlar incelemenin ön sonuçlarına paralel seviyede yer alıyor.