ABD Güney Kore ve Türkiye’den ithal kaynaklı hat borusuna antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Perşembe, 04 Mart 2021 10:08:16 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore ve Türkiye’den ithal kaynaklı hat borusuna yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, Güney Kore ve Türkiye’den ithal söz konusu ürüne uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.

Nihai damping oranları Güney Kore için %2,53-6,22 ve Türkiye için %4,1-12,52 oranlarında yer alıyor. Antidamping vergisinin 2 Mart tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Söz konusu ürün, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7305.11.1030, 7305.11.1060, 7305.11.5000, 7305.12.1030, 7305.12.1060, 7305.12.5000, 7305.19.1030, 7305.19.5000, 7306.19.1010, 7306.19.1050, 7306.19.5110, ve 7306.19.5150 kodları altında yer alıyor.