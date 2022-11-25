ABD, Güney Kore ve Rusya’dan ithal OCTG boruya nihai telafi edici vergi getirdi

Cuma, 25 Kasım 2022 15:42:32 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore ve Rusya’dan ithal OCTG boruya nihai telafi edici vergi getirdiğini açıkladı.

Nihai teşvik oranları Güney Koreli üretici Hyundai Steel Company’e göz ardı edilebilir seviye olan %0,25, SeAH Steel Corporation ve diğer Güney Koreli ihracatçılara ise göz ardı edilebilir seviyenin üzerinde bulunan %1,33 oranlarında yer alıyor. Rus şirketler için ise teşvik oranları %1,30-1,59 arasında belirlendi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7304.29.1010, 7304.29.1020, 7304.29.1030, 7304.29.1040, 7304.29.1050, 7304.29.1060, 7304.29.1080, 7304.29.2010, 7304.29.2020, 7304.29.2030, 7304.29.2040, 7304.29.2050, 7304.29.2060, 7304.29.2080, 7304.29.3110, 7304.29.3120, 7304.29.3130, 7304.29.3140, 7304.29.3150, 7304.29.3160, 7304.29.3180, 7304.29.4110, 7304.29.4120, 7304.29.4130, 7304.29.4140, 7304.29.4150, 7304.29.4160, 7304.29.4180, 7304.29.5015, 7304.29.5030, 7304.29.5045, 7304.29.5060, 7304.29.5075, 7304.29.6115, 7304.29.6130, 7304.29.6145, 7304.29.6160, 7304.29.6175, 7305.20.2000, 7305.20.4000, 7305.20.6000, 7305.20.8000, 7306.29.1030, 7306.29.1090, 7306.29.2000, 7306.29.3100, 7306.29.4100, 7306.29.6010, 7306.29.6050, 7306.29.8110 ve 7306.29.8150 kodları altında kayıtlı bulunuyor.