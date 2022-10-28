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ABD dört ülkeden ithal OCTG boruya yönelik zarar tespit etti

Cuma, 28 Ekim 2022 09:28:31 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından yapılan açıklamada, Arjantin, Meksika, Rusya ve Güney Kore’den ithal OCTG borunun olması gerekenden daha ucuza satıldığı için yerel boru sektöründe maddi kayba neden olduğunu ve Rusya ile Güney Kore hükümetlerinin söz konusu ürünlerin ithalatını sübvanse ettiğini belirledi.

Komisyonun aldığı karar sonucunda, ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya ve Güney Kore’den ithal OCTG boruya telafi edici vergi, Arjantin, Meksika ve Rusya’dan ithal söz konusu ürüne de antidamping vergisi uygulayacak.

Komisyon ayrıca OCTG borunun Meksika ve Rusya’dan ithalatına ilişkin kritik şartlar bulunmadığına dair bulgular elde etti. Böylelikle söz konusu ülkelerden yapılan ithalat geriye dönük antidamping vergisine tabi olmayacak.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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