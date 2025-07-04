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ABD dört ülkeden ithal inşaat demirine antidamping ve teşvik soruşturmaları başlattı

Cuma, 04 Temmuz 2025 11:22:37 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Cezayir, Bulgaristan, Mısır ve Vietnam’dan ithal inşaat demirine yönelik iki soruşturma başlattığını açıkladı. Antidamping soruşturması Cezayir, Bulgaristan ve Mısır için 1 Nisan 2024 ve 31 Mart 2025, Vietnam için ise 1 Ekim 2024 ve 31 Mart 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor. Söz konusu dört ülkeden ithal inşaat demirine yönelik teşvik soruşturması ise 1 Ocak 2024 ve 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki dönem için gerçekleştirilecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere söz konusu soruşturmalar, ABD merkezli hukuk firması Wiley Rein LLP’nin soruşturmaya tabi ülkelerdeki üreticilerin hükümet teşviklerinden yararlandığı ve ABD’ye oldukça düşük fiyattan inşaat demiri sattıkları iddiasıyla talep edilmişti.

Uluslararası Ticaret Komisyon’unun başvurunun yapıldığı 4 Haziran 2025 tarihinden itibaren 45 gün içinde bir ön sonuca ulaşması bekleniyor.

Bu yılın ilk iki ayında ABD, Cezayir, Bulgaristan, Mısır ve Vietnam’dan sırasıyla 57.206 mt, 78.644 mt, 26.466 mt ve 35.200 mt inşaat demiri ithal etti. 

Söz konusu ürünler 7213.10.0000, 7214.20.0000 ve 7228.30.8010 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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