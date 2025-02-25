ABD Çin’in haksız ticaret uygulamalarına karşı yasalarını güçlendirmeyi hedefliyor

ABD senatörleri Todd Young ve Tina Smith, ticaret kanunlarını güçlendirmek ve adil olmayan ticari uygulamalara karşı mücadele edebilecek etkili araçlar olarak kalmalarını sağlamak amacıyla bir yasa taslağı sundu. Söz konusu yasa taslağı, ABD’nin ticaret çözümleri sistemini iyileştirmenin yanı sıra, diğer ülkelerde faaliyet gösteren Çin menşeli şirketlere sübvansiyon sağlayan Çin’in adil olmayan ticari uygulamalarına da karşılık verecek.

Young, “Çin, dampingli ürünleri piyasaya sürerek ve sektörleri sübvanse ederek, ABD’li şirketlere zarar vermek üzere tasarlanmış hamlelerle serbest piyasayı bozdu. Çin gibi yabancı rakipler çok uzun süredir ABD sanayisini baltalayan ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden adil olmayan ticaret uygulamaları yürütüyor. Bu yasa, yerel üreticilerin rekabet etmesini imkansız hale getiren yasa dışı damping ve sübvansiyonların önüne geçilmesi için daha fazla alan tanıyor,” dedi.

Young’a göre, son yıllarda Çin’in sübvanse ettiği şirketlerin ABD vergilerini atlatmak için üretimin bir kısmını diğer ülkelere taşıması gibi adil olmayan ticari uygulamalar, ABD’li işçileri etkileyen ciddi ekonomik sonuçlara yol açtı. Çin’in Tek Kuşak ve Tek Yol Girişimi’nin sadece Çin’de değil diğer ülkelerde üretilen ürünleri de sübvanse ettiğini belirten senatör, ABD’li şirketlerin bu adil olmayan ticari uygulamalarla rekabet etmenin yanı sıra, Ticaret Bakanlığı yeni bir hile soruşturması başlatana kadar uzun teslimat süreleriyle karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.