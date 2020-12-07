ABD Çin’den ithal petrol ve doğal gaz borusundan antidamping vergisi ve telafi edici vergi almaya devam edecek

Pazartesi, 07 Aralık 2020 15:17:08 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin’den yapılan petrol ve doğal gaz borusu ithalatına uygulanan antidamping vergisi ve telafi edici vergilerin iptal edilmesinin, öngörülebilir bir süre içerisinde bu malzemelerin iç piyasaya verdiği zararın tekrarına veya devamına neden olacağına karar verdi.

Çinli üreticiler/ihracatçılar için mevcut ağırlıklı ortalama damping marjları %32,07 oranındayken, mevcut teşvik oranları ihracatçıya bağlı olmak üzere %20,90-26,19 seviyelerinde yer alıyor.

Söz konusu ürünler ABD Gümrük İstatistik Tarife Pozisyon Cetveli’nde 7304.29.10.10, 7304.29.10.20, 7304.29.10.30, 7304.29.10.40, 7304.29.10.50, 7304.29.10.60, 7304.29.10.80, 7304.29.20.10, 7304.29.20.20, 7304.29.20.30, 7304.29.20.40, 7304.29.20.50, 7304.29.20.60, 7304.29.20.80, 7304.29.31.10, 7304.29.31.20, 7304.29.31.30, 7304.29.31.40, 7304.29.31.50, 7304.29.31.60, 7304.29.31.80, 7304.29.41.10, 7304.29.41.20, 7304.29.41.30, 7304.29.41.40, 7304.29.41.50, 7304.29.41.60, 7304.29.41.80, 7304.29.50.15, 7304.29.50.30, 7304.29.50.45, 7304.29.50.60, 7304.29.50.75, 7304.29.61.15, 7304.29.61.30, 7304.29.61.45, 7304.29.61.60, 7304.29.61.75, 7305.20.20.00, 7305.20.40.00, 7305.20.60.00, 7305.20.80.00, 7306.29.10.30, 7306.29.10.90, 7306.29.20.00, 7306.29.31.00, 7306.29.41.00, 7306.29.60.10, 7306.29.60.50, 7306.29.81.10 ve 7306.29.81.50 kodları altında yer alıyor.