ABD Çin’den ithal ince etli dikdörtgen boruya yönelik incelemelerin ön sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal ince etli dikdörtgen boruya yönelik 1 Ağustos 2022 ve 31 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi ve 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan telafi edici vergi incelemelerinin ön sonuçlarını açıkladı.
1 Ağustos 2022 ve 31 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki dönemde Hoa Phat Steel Pipe Company Limited’in söz konusu ürünü normal değerlerin altından satmadığı tespit edildi. Bununla birlikte bakanlık, aynı dönemde ABD’ye ince etli dikdörtgen boru ihraç etmediği tespit edilen Hangzhou Ailong Metal Product Co., Ltd.’ye yönelik idari incelemeyi sonlandırdı.
Öte yandan telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarına göre Hoa Phat Steel Pipe Company Limited’nin 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönemde söz konusu ürünü normal değerlerin altından satmadığı tespit edildi.
Nihai sonucun, geçici sonucun yayımlandığı tarihten itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.