ABD Çin’den ithal çelik silindir için geçici damping marjlarını açıkladı

Çarşamba, 28 Ekim 2020 11:14:38 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal doldurulamaz çelik silindire yönelik antidamping vergisi soruşturmasında ön kararı açıkladı. Bakanlık, söz konusu ürün için Çin’den %57,83 ila %114,58 aralığında değişen damping bulunduğunu tespit etti.

Bakanlık, Çin’den yapılan tek kullanımlık silindir çelik ithalatından nakit depozito alınması için ABD Gümrük ve Sınır Koruma’yı görevlendirecek.

Söz konusu soruşturma, Worthington Industries’in başvurusu üzerine başlatılmıştı. 2019 yılında Çin’den yapılan tek kullanımlık çelik silindir ithalatının toplam değeri yaklaşık 21,5 milyon $ seviyesindeydi.

Bakanlığın nihai telafi edici vergi kararını 15 Mart 2021 tarihinde açıklaması planlanıyor. Eğer bakanlık vergiyi onaylarsa, Uluslararası Ticaret Komisyonu nihai zarar tespitlerini 29 Nisan 2021 tarihinde yapacak.