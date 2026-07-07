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ABD, Meksika çıkışlı filmaşine yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Salı, 07 Temmuz 2026 09:56:39 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı Meksika çıkışlı filmaşine yönelik antidamping vergisine ilişkin 1 Ekim 2023-30 Eylül 2024 dönemini kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık tek bir şirket olarak değerlendirilen Deacero S.A.P.I. de C.V. ve Deacero Summit S.A.P.I. de C.V.’nin inceleme döneminde söz konusu ürünlerin satışını normal değerin altından gerçekleştirdiğini belirledi. DOC, söz konusu şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını %14,67 olarak tespit etti.

Ön sonuçlarda ağırlıklı ortalama damping marjı %15,97 olarak belirlenmişti.

Bakanlık ayrıca ArcelorMittal Mexico S.A. de C.V., Comercializadora Eloro, S.A., Grupo Villacero S.A. de C.V., Ingeteknos Fabricaciones S.A. de C.V., Ternium Mexico S.A. de C.V., Optimatiks Mexico S.A. de C.V. ve TA 2000 S.A. de C.V. olmak üzere yedi şirkete ilişkin incelemeyi inceleme döneminde söz konusu ürünün satışını yapmadıkları gerekçesiyle sonlandırdı.

Diğer tüm şirketler için damping marjı %20,11 seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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