ABD çelik sektörü Biden yönetiminde nasıl bir yol izleyecek?

Salı, 10 Kasım 2020 10:22:10 (GMT+3) | İstanbul

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın 2020 seçimlerini kazanacağının açıklanmasının üstünden yaklaşık 48 saat geçti ve Donald Trump sonuçlara mahkemede karşı çıkmayı planlasa da, birçok kişi gelecek için hazırlık yapıyor ve ABD yerel çelik sektörünün yeni yönetimin altında nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyor.

En dikkat çeken sorular, 232. Madde vergilerinin uzun vadede sürdürülebilirliğiyle ve uzun süredir tartışılan altyapı tasarısının yeni yönetim tarafından kabul edilip edilmeyeceğiyle alakalı.

232. Madde

2018 yılının Mart ayında, Trump yönetimi, tüm çelik ithalatına %25 vergi getirdiğini açıkladı. Bu verginin birbiriyle bağlantılı iki amacı vardı: yerel çelik endüstrisini canlandırmak ve istihdam yaratmak. 232. Madde’nin hızlı etkisi yadsınamaz: ithalat çok azaldı ve yerel çelik fiyatları bir gecede neredeyse 220$/mt arttı.

Ancak bu ayın başlarında Forbes, orta vadede çelik ve alüminyum vergilerinin yalnızca yerel imalat sektörü istihdamını azaltmakla kalmayıp, çelik sektöründe de istihdam yaratmadığını belirtti.

Çelik endüstrisinden birçok kişi vergileri desteklemeye devam ederken, Biden yönetiminde vergilerin devam edip etmeyeceği belirsiz.

Ortabatı merkezli bir kaynak, “Bence [232. Madde vergilerini] Avrupalı ortaklar ile Tayvan ve diğerleri gibi stratejik ortaklardan başlayarak tek tek değerlendirecekler,” şeklinde konuştu.

Başka bir piyasa kaynağı ise duruma farklı bir açıdan yaklaşarak, “232. Madde vergilerini kaldırmak yapılacak işlerin ilk sırasında yer almıyor. Biden çelik işçileri sendikasının desteğini aldı, dolayısıyla onların da bu konuda söyleyecekleri vardır. Benim tahminim, iki yıl içinde vergilerde düşüş, üç yıl içindeyse iptal kararı gelecek,” ifadelerini kullandı.

Altyapı

ABD ekonomisinin Covid-19 salgınının ilk günlerinde ağır bir darbe alması Kongre’nin nihayet altyapı planının geçireceğine dair yaygın bir kanı oluşmasına neden oldu. Temsilciler Meclisi, Temmuz ayı başında 1,5$ trilyon liralık altyapı harcamasını onarlarken, yasa tasarısı, köprü onarımı için 300 milyar $’dan fazla toplu taşıma için 100 milyar $ eklemenin yanı sıra geniş bant internet erişimi için 100 milyar $, temiz enerji projeleri için 70 milyar $, temiz içme suyu için 25 milyar $ ve posta hizmeti için 25 milyar $ daha ekleme yapılması sebebiyle daha Senato’ya gelmeden reddedildi.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, altyapı dışındaki harcamaların da eklenmesine karşı çıkarak yasa tasarısının Senato’ya gelmesine izin vermedi.

Bazıları Biden’ın göreve gelmesiyle yeni bir yasa tasarısının oluşturulacağına inanıyor.

Bir kaynak, “Evet, bir noktada bir yasa tasarısı hazırlanacağına inanıyorum ve altyapının da oldukça kolay iki partili bir yasa olacağına inanıyorum. Tek sorun, yasanın boyutu ve tabii ki masrafların nasıl karşılanacağı olacaktır. 2021 yılında olur mu? Ben yarı yarıya diyorum ama 2021’de olması daha muhtemel diye düşünüyorum,” şeklinde konuştu.

Doğu Kıyısı’nda faaliyet gösteren bir tüccar da bu fikre katılarak, “Bence de altyapı yasası hazırlanacak. Büyüklüğü Senato’nun yarıştan nasıl çıkacağına bağlı ancak iki durumda da çok şaşırtıcı bir şey olacağını düşünmüyorum,” dedi.

ABD Senatosu şu an 48 Cumhuriyetçi ve 48 Demokrat ile seçimin son etabında olan Georgia’da 2 koltuktan oluşuyor. 5 Ocak 2021’de belli olacak seçim sonucu, Senato’yu hangi partinin kontrol edeceğini belirleyecek.

Ascent Consultants Genel Müdürü Matt Beckmann, “Federal Politika’nın yönü ve boyutu, birçok açıdan Senato’da çıkacak sonuca bağlı. Yönetim takımı çoğunlukla Senato’dan bağımsız olarak uluslararası ticaret politikasını şekillendirme gücüne sahip. Ancak Biden (ya da diğerlerinin) [hükümet tarafından yönetilen sağlık planlarının genişletilmesi, yargı reformu, sera gazı salımını azaltma çabaları ve Trump döneminin göçmenlik politikalarını geri almak gibi gündem maddelerini içeren] Biden-Sanders Birlik Planı’nı uygulayıp uygulamayacağı, Senato’da çoğunluğun kimde olduğuna bağlı olacak.

Bir başka kaynak, Georgia’daki Senato yarışını yakından takip ettiğini söyledi: “Bunların çoğu Senato’nun kimde kalacağına ve Biden’ın gündem maddelerini koruyup koruyamayacağına bağlı. Eğer enerji üretimimizi maliyetleri artırmadan olması gerektiği gibi tutabilirsek, Trump yönetiminin vergi indirimleri devam ederse ve virüs yüzünden ülke yeniden kapanmazsa, bence görünüm olumlu. Eğer bunlar olmazsa, sıkıntılı bir dört yıla hazırlıklı olun”.