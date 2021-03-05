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ABD Çek Cumhuriyeti’nden ithal boru, hat borusu ve basınç borusuna yönelik nihai karar açıkladı

Cuma, 05 Mart 2021 15:01:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Çek Cumhuriyeti’nden ithal edilen karbon ve alaşımlı çelikten standart boru, hat borusu ve basınç borusuna yönelik antidamping vergisi soruşturmasının nihai sonuçlarını açıkladı.

1 Temmuz 2019 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki inceleme döneminde, Çek Cumhuriyeti’nden standart boru, hat borusu ve basınç borusu üreticilerinin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Buna göre bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjını Liberty Ostrava ve Moravia Steel için %51,70, diğer üreticiler için %51,07 olarak belirledi. Nihai antidamping vergisinin 5 Mart tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.


Etiketler: borular  ABD  kota ve vergiler  Kuzey Amerika  boru  |  benzer haberler »


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