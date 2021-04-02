ABD Çek Cumhuriyeti’nden ithal boru, hat borusu ve basınç borusuna vergi getirecek

Cuma, 02 Nisan 2021 15:03:24 (GMT+3) | İstanbul

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu ve ABD Ticaret Bakanlığı, Çek Cumhuriyeti’nden yapılan karbon ve alaşımlı çelikten standart boru, hat borusu ve basınç borusu ithalatı nedeniyle ABD sektörünün maddi olarak zarar gördüğünü ve söz konusu ürünün 1 Temmuz 2019 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasında ABD’ye normal değerlerin altında satıldığını tespit etti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjını Liberty Ostrava ve Moravia Steel için %51,70, diğer üreticiler için %51,07 olarak belirlemişti.

Tespitlerin sonucunda, bakanlık söz konusu ürünün Çek Cumhuriyeti’nden ithalatına antidamping vergisi getirecek.