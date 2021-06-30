ABD, Borusan’dan ithal yuvarlak kaynaklı boruya yönelik antidamping marjını düşürdü

Çarşamba, 30 Haziran 2021 17:52:49 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin (CIT) 1 Mayıs 2017-30 Nisan 2018 dönemi için Türkiye’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya yönelik antidamping vergisi incelemesine ilişkin nihai kararının, bakanlığın nihai sonuçlarıyla uyumlu olmadığını belirtti. Bakanlık, Borusan için ağırlıklı ortalama damping marjını revize etti.

Bakanlık, Borusan’a yönelik ağırlıklı ortalama damping marjını %4,06 olarak değiştirdi.

İncelemenin 22 Ocak 2020’de açıklanan nihai sonuçlarına göre bakanlık, Borusan için ağırlıklı ortalama damping marjını %9,99 seviyesinde belirlemişti, ancak 5 Mart 2020 tarihinde nihai sonuçlarda yer alan hatalar düzeltilerek marj %8,48 olarak değiştirilmişti.