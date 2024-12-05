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ABD Borusan Boru’dan ithal boruya uygulanan vergilere devam edecek

Perşembe, 05 Aralık 2024 11:37:49 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal yuvarlak kaynaklı karbondan çelik boru ve boru ürünleri (standart boru), kaynaklı hat borusu, OCTG boru ve büyük çaplı ithal boruya yönelik olarak “koşullar değiştiği için” başlattığı antidamping vergisi ve telafi edici vergi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bu incelemenin amacı, Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Borusan Boru), Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (BMB) hukuki halefi olup olmadığını belirlemek olarak gösterildi.

Ticaret Bakanlığı, Borusan Boru’nun BMB’nin hukuki halefi olduğuna ve Borusan Boru için BMB’ye uygulanan vergilerin geçerli olduğuna karar verdi.

Bakanlık damping marjlarını standart boru için %5,27, kaynaklı hat borusu için %22,95, OCTG boru için %0 ve büyük çaplı kaynaklı boru için %5,11 olarak belirledi. Teşvik oranları ise standart boru için %0,83, kaynaklı hat borusu için %152,20, OCTG boru için %15,89 ve büyük çaplı kaynaklı boru için %0,92 seviyelerinde yer alıyor.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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