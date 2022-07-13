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ABD BAE’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya nihai antidamping vergisi getirdi

Çarşamba, 13 Temmuz 2022 12:32:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nden ithal edilen yuvarlak kaynaklı karbon kalite çelik boruya yönelik 1 Aralık 2019 ve 30 Kasım 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre BAE’nin söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı belirlendi.

Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjını Ajmal Steel Tubes & Pipes için %2,27, Universal Tube and Plastic Industries için %3,54 ve Conares Metal Supply Limited, TSI Metal Industries ile K.D. Industries Inc için %2,77 oranlarında belirledi.

İncelemenin ön sonuçlarına göre antidamping vergileri Ajmal Steel Tubes & Pipes için %2,12, Universal Tube and Plastic Industries için %3,54 ve Conares Metal Supply Limited, TSI Metal Industries ile K.D. Industries Inc için %2,68 oranlarında yer alıyordu.

Nihai antidamping vergilerinin 11 Temmuz tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7306.19.1010, 7306.19.1050, 7306.19.5110, 7306.19.5150, 7306.30.1000, 7306.30.5015, 7306.30.5020, 7306.30.5025, 7306.30.5032, 7306.30.5040, 7306.30.5055, 7306.30.5085, 7306.30.5090, 7306.50.1000, 7306.50.5030, 7306.50.5050 ve 7306.50.5070 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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