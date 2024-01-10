ABD BAE’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya geçici antidamping vergileri getirdi

Çarşamba, 10 Ocak 2024 12:04:45 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Birleşik Arap Emirlikleri’nden ithal yuvarlak kaynaklı karbon kalite çelik boruya uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Aralık 2021 ve 30 Kasım 2022 tarihleri arasındaki inceleme döneminde BAE’li üreticilerin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjlarını Conares Metal Supply Limited için %0,96, Universal Tube and Plastic Industries için %1,09 ve Ajmal Steel Tubes & Pipes, K.D. Industries Inc. ile TSI Metal Industries için %1,06 olarak belirledi.