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ABD Arjantinli Siderca’dan ithal OCTG boru için nihai antidamping marjını belirledi

Cuma, 13 Haziran 2025 10:17:38 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı Arjantin’den ithal OCTG boruya yönelik 11 Mayıs 2022-31 Ekim 2023 tarihleri arasını kapsayan antidamping incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık inceleme dönemi içinde incelemede ele alınan tek şirket olan Arjantinli OCTG boru üreticisi ve ihracatçısı Siderca S.A.I.C.’nin (Siderca) bahsi geçen ürünü normal değerlerin altından sattığını tespit etti. Bu doğrultuda Siderca için damping marjı %6,76 seviyesinden belirlendi.

İncelemenin ön sonuçlarına göre damping marjı %6,8 olmuştu.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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