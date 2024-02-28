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ABD altı ülkeden ithal soğuk çekilmiş mekanik boruya antidamping vergisi/telafi edici vergi uygulamaya devam edecek

Çarşamba, 28 Şubat 2024 15:28:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin, Almanya, Hindistan, İtalya, Güney Kore ve İsviçre’den ithal karbon ve alaşımlı çelikten soğuk çekilmiş mekanik boruya uygulanan antidamping vergisine ve Çin ile Hindistan’dan ithal aynı ürüne uygulanan telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık söz konusu altı ülkeden ithal soğuk çekilmiş mekanik boruya uygulanan antidamping vergisi ile Çin ve Hindistan’dan ithal aynı ürüne uygulanan telafi edici verginin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.

Teşvik oranları Jiangsu Hongyi Steel Pipe için %21,41, Zhangjiagang Huacheng Import & Export için %18,27 ve diğer Çinli üreticiler için %19,84; Goodluck India Limited için %8,07, Tube Investments of India Limited için %42,77 ve diğer tüm Hint ihracatçılar için de %22,63 seviyelerinde yer alıyor. Öte yandan ağırlıklı ortalama damping marjları Çin için %186,89, Almanya için %209,06, Hindistan için %33,80, İtalya için %68,95, Güney Kore için %48 ve İsviçre için %30,48 oranlarında bulunuyor.

Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7304.31.3000, 7304.31.6050, 7304.51.1000, 7304.51.5005, 7304.51.5060, 7306.30.5015, 7306.30.5020 ve 7306.50.5030 kodları altında yer alıyor. Aynı ürünler 7306.30.1000 ve 7306.50.1000 kodları altında da kayıtlı olabilir.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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