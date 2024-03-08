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ABD 7 ülkeden ithal inşaat demirine antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Cuma, 08 Mart 2024 12:10:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Belarus, Çin, Endonezya, Letonya, Moldova, Polonya ve Ukrayna’dan ithal inşaat demirine uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık söz konusu ülkelerden ithal inşaat demirine uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti. Ağırlık ortalama damping marjları Belarus için %114,53, Çin için %133, Endonezya için %71,01, Letonya için %16,99, Moldova için %232,86, Polonya için %52,07 ve Ukrayna için %41,69’a varan oranlarda yer alıyor.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7214.20.00, 7228.20.8050, 7222.11.0050, 7222.30.0000, 7228.60.6000 ve 7228.20.1000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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