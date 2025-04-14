AB ve BAE serbest ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelere başlayacak

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkanı Mohamed bin Zayed Al Nahyan arasında geçen bir telefon görüşmesinde taraflar, AB ile BAE arasında imzalanabilecek serbest ticaret anlaşmasına ilişkin müzakereleri başlatacaklarını ifade etti. AB-BAE ilişkilerinde olumlu bir adım niteliğinde olan bu hamle sayesinde stratejik ortaklık anlaşmalarına ilişkin de görüşmeler yapılarak AB ile Körfez ülkeleri arasında daha güçlü bağlar kurabilir.

Müzakereler mal ile hizmet ticareti ve yatırımın serbestleştirilmesine odaklanırken, yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen ve kritik hammaddeler gibi stratejik sektörlerde iş birliğini derinleştirecek. Açıklamaya göre serbest ticaret anlaşması yalnızca AB-BAE ilişkilerini güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda bölgesel refaha da katkıda bulunacak.