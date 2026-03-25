Türkiye ile AB, SKDM ve ticari iş birliği konularında görüşmeler gerçekleştirdi

Çarşamba, 25 Mart 2026 10:42:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve ticari iş birliğini ele almak üzere çalışma grubu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Türkiye adına Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Avrupa Komisyonu adına ise Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü (DG TAXUD) Genel Direktörü Gerassimos Thomas eş başkanlık etti.

Emisyon hesaplama metodolojileri ve doğrulama süreçleri ele alındı

Görüşmeler kapsamında SKDM’nin teknik boyutlarının detaylı şekilde değerlendirildiği ifade edildi. Özellikle emisyon hesaplama metodolojilerinin öne çıkan başlıklar arasında yer aldığı paylaşıldı.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji sisteminin SKDM hesaplamalarında tanınması ve ihracatçıların varsayılan değerler yerine doğrulanmış gerçek emisyon verilerini kullanabilmesini sağlayacak doğrulama süreçlerinin kabulünün de ele alınan başlıklardan olduğu vurgulandı. Ayrıca bazı sektörlerde uygulanan varsayılan emisyon değerlerinin revizyonunun da gündeme geldiği bildirildi.

ETS uyumu ve karbon fiyatlandırması tartışıldı

Bununla birlikte taraflar, AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamında sağlanan muafiyetlerin SKDM’ye nasıl yansıtılabileceğini değerlendirdi.

Türkiye’nin geliştirmekte olduğu karbon fiyatlandırma mekanizmasının SKDM yükümlülükleriyle nasıl dengelenebileceğinin görüşüldüğü dile getirildi. Bu çerçevede Türk ihracatçılar için adil bir uygulama sağlanması hedefleniyor.

Daha geniş ticari iş birliği gündemde

SKDM dışında toplantıda e-ticaret ve Türkiye-AB ticari ilişkilerinin genel durumu da ele alındı. Gümrük Birliği çerçevesinde taraflar arasında dengeli ticaretin sürdürülmesi ve tedarik ile değer zincirlerinin güçlendirilmesi için yakın diyaloğun önemine vurgu yapıldığı paylaşıldı.

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Komisyonu ile görüşmelerin düzenli olarak sürdürüleceğine dikkat çekti. Bu süreçte karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi, düzenleyici uyumun artırılması ve SKDM’nin Türkiye ile AB arasındaki ticaret akışlarını olumsuz etkilememesinin sağlanması hedefleniyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Birliği Ticaret SKDM 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de uzun mamul ihracat fiyatları yerel piyasadaki ve hurda fiyatlarındaki artışa paralel olarak sertçe yükseldi

25 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de yeni deep sea hurda bağlantıları duyuldu, beklenen fiyat artışı gerçekleşti

25 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin yerel piyasalarında ferrosilikon fiyatları - 13. Hafta, 2026

25 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin yerel piyasalarında ferromanganez fiyatları - 13. Hafta, 2026

25 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin yerel piyasalarında silisli sac fiyatları - 13. Hafta, 2026

25 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Pakistan’da ithal hurda fiyatları Ramazan Bayramı ticareti yavaşlatsa da yükselişini sürdürüyor

25 Mar | Hurda ve Hammadde

Körfez sıcak rulo sac piyasası baskı altında kalmayı sürdürürken, alternatif rotalar ortaya çıkmaya başladı

25 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de yerel filmaşin fiyatları maliyet baskısı sebebiyle bir kez daha arttı

25 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 25 Mart, 2026

25 Mar | Hurda ve Hammadde

OECD Çelik Komitesi: Çin’in ihracat artışıyla küresel çelik arz fazlası krizi derinleşiyor

25 Mar | Çelik Haberler





