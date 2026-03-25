Türkiye ile AB, SKDM ve ticari iş birliği konularında görüşmeler gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve ticari iş birliğini ele almak üzere çalışma grubu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Türkiye adına Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Avrupa Komisyonu adına ise Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü (DG TAXUD) Genel Direktörü Gerassimos Thomas eş başkanlık etti.

Emisyon hesaplama metodolojileri ve doğrulama süreçleri ele alındı

Görüşmeler kapsamında SKDM’nin teknik boyutlarının detaylı şekilde değerlendirildiği ifade edildi. Özellikle emisyon hesaplama metodolojilerinin öne çıkan başlıklar arasında yer aldığı paylaşıldı.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji sisteminin SKDM hesaplamalarında tanınması ve ihracatçıların varsayılan değerler yerine doğrulanmış gerçek emisyon verilerini kullanabilmesini sağlayacak doğrulama süreçlerinin kabulünün de ele alınan başlıklardan olduğu vurgulandı. Ayrıca bazı sektörlerde uygulanan varsayılan emisyon değerlerinin revizyonunun da gündeme geldiği bildirildi.

ETS uyumu ve karbon fiyatlandırması tartışıldı

Bununla birlikte taraflar, AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamında sağlanan muafiyetlerin SKDM’ye nasıl yansıtılabileceğini değerlendirdi.

Türkiye’nin geliştirmekte olduğu karbon fiyatlandırma mekanizmasının SKDM yükümlülükleriyle nasıl dengelenebileceğinin görüşüldüğü dile getirildi. Bu çerçevede Türk ihracatçılar için adil bir uygulama sağlanması hedefleniyor.

Daha geniş ticari iş birliği gündemde

SKDM dışında toplantıda e-ticaret ve Türkiye-AB ticari ilişkilerinin genel durumu da ele alındı. Gümrük Birliği çerçevesinde taraflar arasında dengeli ticaretin sürdürülmesi ve tedarik ile değer zincirlerinin güçlendirilmesi için yakın diyaloğun önemine vurgu yapıldığı paylaşıldı.

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Komisyonu ile görüşmelerin düzenli olarak sürdürüleceğine dikkat çekti. Bu süreçte karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi, düzenleyici uyumun artırılması ve SKDM’nin Türkiye ile AB arasındaki ticaret akışlarını olumsuz etkilememesinin sağlanması hedefleniyor.