AB sanayi koalisyonundan rekabetçilik krizine karşı acil eylem çağrısı

Pazartesi, 16 Şubat 2026 10:48:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa genelinde 1.300’den fazla şirket, birlik ile sendikayı temsil eden ve Antwerp Bildirgesi Topluluğu olarak bilinen sanayi koalisyonu, derinleşen rekabetçilik krizine karşı acil önlemler alınması için Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarına çağrıda bulundu. Söz konusu çağrı, liderlerin rekabetçilik ve sanayi politikasını ele almasının beklendiği Alden Biesen’de düzenlenen Avrupa Konseyi zirvesi öncesinde yapıldı.

Yapısal kriz ve 2026’da acil adım ihtiyacı

Sanayi temsilcileri Avrupa’nın rekabet gücünü yansıtan göstergelerin çoğunda gerileme görüldüğünü belirterek yüksek enerji maliyetleri, artan karbon ücretleri ve düzenleyici baskıların Avrupa’yı ABD ve Çin gibi rakiplere kıyasla yatırım açısından daha az cazip hale getirdiğini vurguladı. Avrupa sanayi tabanının “benzeri görülmemiş” bir baskı altında olduğu ifade edilerek istihdam ve üretim kapasitesinde daha fazla erozyonun önlenmesi için bu yıl kararlı adımlar atılması gerektiği belirtildi.

Bildirgede sanayi temsilcileri Avrupa’nın “teşhisten uygulamaya geçmesi” gerektiğini savunarak Temiz Sanayi Mutabakatı gibi mevcut stratejilerin enerji ve karbon maliyetlerinin düşürülmesi, adil küresel ticaretin desteklenmesi ve sanayi yatırımları için finansmana erişimin iyileştirilmesi gibi somut sonuçlara dönüştürülmesini talep etti. 

Antwerp Bildirgesi’nin temel talepleri

AB düzeyinde acil koordineli eylem gerektiren üç başlıca alan sıralanıyor:

  • Enerji ve karbon maliyetlerinin azaltılması: Avrupa’daki yüksek elektrik ve emisyon maliyetlerinin küresel rakipler karşısında rekabet gücünü zayıflattığı belirtiliyor.
  • Adil küresel ticaret ve finansmana erişimin desteklenmesi: Ticaret kurallarının daha sıkı uygulanması ve yatırım ile ihracat büyümesi için daha elverişli koşullar oluşturulması talep ediliyor.
  • Avrupa’da üretilen ürünlere olan talebin artırılması: Kamu alımlarında Avrupa’da üretilen ürünlerin öne çıkarılması gerektiğini ifade ediliyor.

