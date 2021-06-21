AB üyesi ülkeler ithalat koruma önlemlerinin uzatılması yönünde oy kullandı

Pazartesi, 21 Haziran 2021 15:18:47 (GMT+3) | Brescia

Piyasa kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Avrupa Komisyonu’nun çelik ithalatına uygulanan koruma önlemlerini uzatmaya yönelik teklifine AB üyesi ülkeler olumlu görüş verdi.

17 üye ülke koruma önlemlerinin uzatılması yönünde oy kullanırken, 8 ülke karşı çıktı ve 2 ülke ise çekimser oy kullandı. Olumlu oy kullanan 17 üye ülke, AB nüfusunun %88’ini temsil ediyor. Herhangi bir teklifin kabul edilmesi için AB nüfusunun %65’inin lehte oy kullanması yeterli oluyor. Ancak, Avrupa Komisyonu’nun yine de bu ay bitmeden konuya ilişkin bir karar verip açıklama yapması gerekiyor. Şubat ayının sonunda, söz konusu koruma önlemlerine ilişkin bir inceleme başlatılmıştı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Avrupa Komisyonu, koruma önlemlerinin üç yıl daha uzatılmasına ve kota hacimlerinin yıllık %3 artırılmasına ilişkin üye ülkelere teklif taslağı göndermişti. Birçok piyasa kaynağı, önlemlerin uzatılması halinde, önceki adıyla Ilva olarak bilinen Acciaierie d’Italia’nın sınırlı kapasitede üretim yapması sonucu özellikle İtalya gibi ithalata bel bağlayan piyasalar nedeniyle Avrupa’da çelik fiyatlarının daha da artacağını düşünüyor. İtalya Yerel Çelik Distribütörleri Birliği Assofermet, mevcut arz sıkıntısına ve 2021 ile 2022 yıllarında tüketimde beklenen artışa bağlı olarak koruma önlemlerinin uzatılması kararına karşı çıkıyordu. Avrupa Çelik Distribütörleri Birliği EUROMETAL de Avrupalı distribütörlerin, yerel üreticilerdeki ve ithalat piyasasındaki sınırlı tedarik seçenekleri sebebiyle zorluk yaşadığını söyledi. Ayrıca, İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai ve EUROFER de “Amerika Birleşik Devletleri’nin dayattığı piyasaları alt üst edici koruma önlemlerinde ısrarcı olması” nedeniyle koruma önlemlerinin uzatılması teklifini savundu.