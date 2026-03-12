 |  Giriş 
Fives, Yongfeng Group için tavlama fırınları tedarik edecek

Perşembe, 12 Mart 2026 11:23:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa merkezli makine endüstrisi şirketi Fives Group, Çin’de kurulacak yeni şerit işleme hatları için tavlama fırınlarının tedarikine yönelik olarak Çinli çelik üreticisi Yongfeng Group ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Söz konusu proje Yongfeng Group’un Çin’in Shandong eyaletine bağlı Linyi kentinde inşa edilmekte olan yeni çelik üretim tesisini kapsıyor. Fives’a göre tesisin otomotiv sacları ile gelişmiş yüksek dayanımlı çelikdahil olmak üzere geniş bir yelpazede yüksek kaliteli yassı çelik üretmesi planlanıyor.

Üç adet Stein Digiflex® tavlama fırını kurulacak

Fives, sözleşme kapsamında Yongfeng Group’un yeni tesisinde yer alacak iki sürekli galvanizleme hattı ve bir sürekli tavlama hattı için Stein Digiflex® marka tavlama fırını kuracak. Tedarikçi tavlama fırınlarının üst segment çelik kaliteleriyle ilişkili sıkı metalurjik ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlandığını ifade etti.

Fives’ın çelik birimi Pazarlama Başkan Yardımcısı Stéphane Mehrain, projenin Yongfeng Group ile uzun vadeli bir iş birliğinin başlangıcını temsil ettiğini belirterek şirketin üretim teknolojilerinin galvanizli çelik ürünlerinde gerekli metalurjik hedeflerin ve yüzey kalitesi gereksinimlerinin karşılanmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Fırınlar AdvanTek® ve FlashCooling® sistemleriyle donatılacak

Fives’a göre yeni tavlama fırınları, enerji verimliliği, yakıt esnekliği ve düşük emisyon özellikleriyle tanımlanan en yeni nesil AdvanTek® yanma sistemi ile donatılacak. Fırınlarda ayrıca yüksek hidrojen gazı kullanabilen bir soğutma teknolojisi kullanan FlashCooling® hızlı soğutma sistemi yer alacak.


