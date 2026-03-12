Electra yeşil demir üretimini hızlandırmak için 30 milyon $ finansman aldı

ABD merkezli yeşil demir teknolojisi üreticisi Electra, büyümesinin bir sonraki aşamasını desteklemek ve ilk ticari ölçekli üretim tesisi için hazırlıklarını ilerletmek amacıyla çok uluslu finansal hizmetler şirketi J.P. Morgan’dan 30 milyon $ tutarında finansman aldığını açıkladı.

Söz konusu finansman, şirketin düşük emisyonlu demir üretim teknolojisini ticarileştirmeye yönelik planlama ve geliştirme çalışmalarını ilerletmesine yardımcı olacak.

Düşük emisyonlu demir üretimine yönelik teknoloji

Electra’nın teknolojisi, madencilik ve metal sektörlerinde uzun süredir kullanılan elektrokazanım yöntemine dayanıyor. Bu sistem, geleneksel yüksek fırınlara ihtiyaç duymadan farklı türde demir cevherlerini yüksek saflıkta demire dönüştürerek emisyonun önemli ölçüde azaltılmasını sağlıyor.

Şirketin modüler tesis tasarımı ise üretim kapasitesinin aşamalı olarak artırılmasına olanak tanıyarak başlangıç yatırım maliyetlerini düşürmeye ve pazara giriş süresini hızlandırmaya yardımcı oluyor.

Electra, J.P. Morgan’dan aldığı yeni finansman ve çeşitlendirilmiş sermaye yapısı sayesinde teknolojisini büyütmeye devam edecek kaynaklara sahip olduğunu ve on yılın sonuna kadar ticari üretime geçmeyi hedeflediğini belirtti.

Şirket, düşük karbonlu üretim yöntemlerine geçiş yapan çelik üreticileri için temiz demir girdisi sağlayarak çelik tedarik zincirlerinin karbonsuzlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.