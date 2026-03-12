 |  Giriş 
Slovenyalı SIJ Group uzay koşullarına uygun çelik üretti

Perşembe, 12 Mart 2026 12:28:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Slovenyalı üretici SIJ Group, ürettiği çeliğin ilk kez bir uzay aracında kullanılacağını açıkladı. Bu durum ülkenin metalürji sektörü için önemli bir kilometre taşı oldu.

Şirket, uzay koşullarında kullanılmak üzere özel kimyasal bileşime ve mekanik özelliklere sahip bir çelik alaşımı geliştirdi. Söz konusu malzeme, itki sistemlerinin oluşturduğu yoğun ısı ile uzaydaki çok düşük sıcaklıklar arasındaki hızlı geçişler dahil olmak üzere yüksek termo-mekanik gerilmelere maruz kalan yapısal bileşenler için tasarlandı.

Laboratuvardan endüstriyel üretime geliştirme süreci

Proje, Slovenya’daki Metaller ve Teknoloji Enstitüsü (IMT) ile iş birliği içinde gerçekleştirilen laboratuvar ölçekli testlerle başladı.

Araştırmacılar, kimyasal bileşimi doğrulamak ve mekanik ile fiziksel özellikleri değerlendirmek amacıyla deneysel ergitmeler gerçekleştirdi. Bu çalışmaların ardından teknoloji endüstriyel üretim ölçeğine taşındı.

Aşırı uzay koşulları için tasarlanan malzemeler

Havacılık ve uzay sektörü, aşırı sıcaklık değişimleri, yüksek mekanik yükler ve zorlu çevresel koşullar altında yapısal bütünlüğünü koruyabilen malzemeler gerektiriyor.

Geliştirilen çelik şu özellikleri sunuyor:

  • Yüksek mekanik dayanım,
  • Yüksek termal stabilite,
  • Yorulmaya ve termal çevrimlere karşı direnç,
  • Olağanüstü koşullarda uzun vadeli güvenilirlik.

Bu özellikler uzay görevleri ve ileri havacılık sistemlerinde kullanılan bileşenler için kritik önem taşıyor.

Katma değerli çelik uygulamalarında genişleme

Proje, SIJ Group’un havacılık, enerji ve ileri sanayi uygulamaları gibi yüksek performanslı niş çelik pazarlarına odaklandığını gösteriyor.

Uzay uygulaması için çelik tedarik edilmesi, Slovenyalı üreticinin teknolojik portföyünü genişletmesine ve ileri metalürji çözümleri gerektiren yüksek katma değerli küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmesine katkı sağladı.


