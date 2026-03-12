SMS Group, Jingye’nin Çin’deki filmaşin hattını modernize edecek

Almanya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Çinli çelik üreticisi Jingye Medium Plate Co. Ltd.’nin Çin’in Yingkou kentindeki tesisinde bulunan 1 No’lu yüksek hızlı filmaşin hattını modernize etmek üzere şirketi seçtiğini açıkladı. SMS Group’un verdiği bilgilere göre söz konusu proje hattın ürün çap aralığını genişletmeyi ve yüksek kaliteli vasıflı çelik üretim kapasitesi ile ürün kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Tedarikçi, söz konusu modernizasyonun Jingye’nin Çin pazarında özellikle otomotiv ve vasıflı çelik uygulamalarından kaynaklanan değişen talebe yanıt vermesine destek olacağını belirtti. Modernize edilen hattın 2026 yılının dördüncü çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

SMS Group’a göre modernizasyon tamamlandığında filmaşin hattı 5 mm ile 25 mm çap aralığında yuvarlak çubuk üretimi gerçekleştirebilecek, inşaat demiri üretimi ise 6 mm ile 16 mm çap aralığını kapsayacak. SMS Group, genişletilen bu ürün portföyünün Jingye’nin daha yüksek katma değerli son kullanıcı sektörlere hizmet verme kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Modernize edilen filmaşin hattı saniyede 115 metre seviyesinde referans maksimum haddeleme hızına ulaşacak şekilde tasarlandı. SMS Group, modernizasyon sayesinde üreticinin zorlu çelik uygulamalarının gereksinimlerini karşılayarak verimliliğini artıracağını kaydetti.