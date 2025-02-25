AB ülkeleri ABD’nin yeni vergileri nedeniyle ihracatta 28 milyar € kayıp bekliyor

Bloomberg tarafından yayımlanan bir habere göre ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına getireceği yeni vergilerin ilk etkilerinin Avrupa Birliği üye ülkelerine 28 milyar €’ya kadar ihracat kaybına mal olması bekleniyor. Avrupa Ticaret Komisyonu Üyesi Maroš Šefčovič, mevcut durumun hala netleşmediğini ve dolayısıyla vergi kapsamının değişebileceğini belirtti.

Vergiye tabi olacak ürünlerin listesine çelik türevleri de eklendiğinden, Avrupalı piyasa ​​oyuncuları vergiye tabi olacak ürün sayısının 2018 yılına kıyasla dört kat daha fazla olacağını tahmin ediyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 10 Şubat tarihinde Trump, vergisiz ya da AB ile olduğu gibi kota anlaşmaları kapsamında ithalat yapılan ülkelerden ithal çelik ve alüminyum ürünlerine %25 vergi getirildiğini açıklamıştı.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre 2024 yılında AB'nin ABD'ye çelik ihracatı 3,89 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ihracatın değeri 6,99 milyar $ olarak kaydedildi.