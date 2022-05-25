AB Ukrayna’dan ithal ürünlerdeki tüm kota ve vergileri bir yıllığına askıya aldı

Çarşamba, 25 Mayıs 2022 10:47:49 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Konseyi Ukrayna’dan ithal bazı ürünlerle ilgili olarak ticareti geçici olarak serbestleştirmeye ve ticaret imtiyazlar vermeye yönelik düzenlemeyi kabul ettiğini belirtti. Ukrayna’dan ithal ürünler üzerindeki tüm ithalat vergileri bir yıl süreyle askıya alındı. Ayrıca söz konusu ürünlere uygulanan tüm antidamping vergileri ve koruma önlemleri de kaldırıldı.

Bu karar ile AB, Ukrayna ekonomisini destekleyebilecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 27 Nisan tarihinde Avrupa Komisyonu ülkeden ithal edilen ürünlere uygulanan ithalat ile antidamping vergilerinin ve koruma önlemlerinin askıya alınmasını önermişti.