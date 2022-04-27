AB Ukrayna’dan ithal ürünlerdeki tüm kota ve vergileri askıya almayı düşünüyor

Çarşamba, 27 Nisan 2022 17:41:06 (GMT+3) | Brescia

Avrupa Komisyonu 27 Nisan’da yaptığı açıklamayla, Rusya ile devam eden savaş boyunca ülkenin ekonomisini desteklemek amacıyla Ukrayna’dan ithal ürünlerdeki tüm vergileri bir yıllığına kaldırmayı, ayrıca Ukrayna çıkışlı çeliğe uygulanan tüm antidamping ve kota önlemlerini de askıya almayı teklif etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky ile makro finansal yardımlar ve hibeler dışında ekonomilerini nasıl destekleyebileceğimize dair görüşmeler içindeyim. Ukrayna ekonomisini güçlendirmek için ithalat vergilerinin hızlıca ve geniş ölçekte askıya alınmasının kritik önem taşıdığı konusunda hemfikiriz. Bugün attığımız bu adım bu ihtiyaca yöneliktir,” şeklinde konuştu.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaretten Sorumlu Komisyon Üyesi Valdis Dombrovskis konuya ilişkin, “AB daha önceden Ukrayna’ya uygulanan vergilerin ve AB ithalat kotalarının kaldırılması gibi ticareti bu kadar serbestleştirecek kararlar almamıştı. Bu kararlar Ukraynalı üreticilere ve ihracatçılara doğrudan yardımcı olacak. Ukrayna ekonomisine güven aşılayacak ve AB’nin ihtiyaç duyduğu anda Ukrayna’ya yardım etmek için gerekeni yapacağını gösterecek,” dedi.

Söz konusu teklif, İngiltere’nin Ukrayna çıkışlı ürünlere uygulanan tüm vergileri kaldırdığını açıklamasından bir gün sonra Brüksel’den geldi. Teklifin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından değerlendirilmesi ve onaylanması gerekiyor.