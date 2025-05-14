AB Ukrayna’dan ithal demir-çeliğe uygulanan vergi muafiyetinin üç yıl daha uzatılmasını kabul etti

Avrupa Parlamentosu, Ukrayna’dan yapılan demir-çelik ithalatına tanınan ve 5 Haziran tarihinde sona erecek olan vergi muafiyetinin üç yıl daha uzatılması yönündeki öneriyi kabul ettiğini duyurdu. Muafiyetler, 2022 yılının Haziran ayından bu yana uygulanıyor.

Parlamento Raportörü Karin Karlsbro, çelik sektörünün Ukrayna ekonomisinin temelini oluşturduğunu ve AB ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin ilerletilmesinin her iki tarafı da güçlendiren karşılıklı fayda sağlayacağını ifade etti.

Yeni düzenleme, Avrupa Konseyinin vereceği nihai onayın ardından 2028 yılının Haziran ayına kadar yürürlükte kalacak. Ayrıca Avrupa Komisyonu, Ukrayna ile AB arasındaki ticarete uzun vadeli ekonomik öngörülebilirlik sağlayacak bir çözüm üzerinde de çalışıyor.