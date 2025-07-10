AB üç ülkeden ithal boru bağlantı elemanlarına nihai antidamping vergisi getirdi

Avrupa Komisyonu, dönem sonu incelemesinin ardından Güney Kore, Malezya ve Rusya’dan ithal boru bağlantı elemanlarına nihai antidamping vergisi getirdiğini duyurdu. İnceleme, 1 Nisan 2023-31 Mart 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyordu.

AB, söz konusu ülkelerden ithal edilen boru bağlantı elemanlarının dampingli fiyatlardan satıldığını tespit etti ve bu ürünlere uygulanan vergilerin sona ermesinin dampingin tekrarına yol açabileceğine karar verdi. Nihai antidamping vergileri TK Corporation için %32,4 ve Güney Koreli diğer şirketler için %44; Anggerik Laksana için %59,2, Pantech Steel Industries için %49,9 ve Malezyalı diğer şirketleri için %75 ve tüm Rus şirketler için %23,8 olarak belirlendi.

Söz konusu ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 ve 7307 99 80 98 kodları altında kayıtlı bulunuyor.