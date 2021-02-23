AB Türkiye’den ithal sıcak saca geçici telafi edici vergi uygulamayacak

SteelOrbis’in kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Avrupa Komisyonu, Türkiye’den ithal alaşımlı ve alaşımsız sıcak saca geçici telafi edici vergi uygulamamaya karar verdi.
Komisyon 12 Haziran 2020 tarihinde Türkiye’den ithal söz konusu ürünlere yönelik telafi edici vergi soruşturması başlatmıştı. Nihai kararın 10 Temmuz 2021 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
Öte yandan, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Avrupa Komisyonu, 6 Ocak 2021 tarihinde Türkiye’den ithal sıcak saca %4,8-7,6 oranlarında geçici antidamping vergisi getirmişti. Soruşturma 14 Mayıs 2020 tarihinde başlatılmıştı.