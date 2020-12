AB Türkiye’den ithal sıcak saca geçici antidamping vergisi uygulayacak

Perşembe, 17 Aralık 2020 17:19:06 (GMT+3) | Brescia

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Avrupa Komisyonu, Türkiye’den ithal alaşımlı ve alaşımsız sıcak saca geçici antidamping vergisi uygulamayı planlıyor. İlgili tarafların bu bilgilere ilişkin yorumlarını 22 Aralık 2020 tarihine kadar Komisyon’a bildirmesi gerektiği bildirildi.

Komisyon, gümrük vergisi hariç CIF AB fiyatı üzerinden %4,8-7,6 aralığında geçici antidamping vergisi belirledi.

Antidamping incelemesi bu yıl 14 Mayıs tarihinde başlamıştı ve normalde 13 ayda tamamlanıyor. Kasım ayının ortasında Avrupa Komisyonu, Türkiye’den ithal sıcak sacın kayıt altına alınacağını açıklamıştı. Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), söz konusu ithalata karşı önlemlerin kayıt tarihinden itibaren geriye dönük olarak uygulanabilmesi için Eylül ayının ortasında kayıt talebinde bulunmuştu.

İncelemeye tabi ürünler 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, 7226 91 91 ve 7226 91 99 kodları altında yer alıyor.