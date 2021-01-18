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AB, Severstal’den ithal sıcak saca uygulanan antidamping vergisine yönelik kısmi inceleme başlattı

Pazartesi, 18 Ocak 2021 17:26:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu, Rusya’nın başlıca ihracatçılarından olan Severstal’den ithal sıcak saca uygulanan antidamping vergisine yönelik kısmi inceleme başlattığını açıkladı. İnceleme, geçtiğimiz birkaç yıl içinde üreticinin Avrupa’ya yaptığı sevkiyatlarını önemli ölçüde artırdığını ve damping marjlarının da ilk soruşturmada belirlenen %5,3 oranının üzerine çıktığını belirten EUROFER’in talebi üzerine başlatıldı. Buna göre EUROFER, daha önce uygulanan önlemlerin Severstal’den yapılan ithalatı düzenlemek için yeterli olmadığını belirtti.

Sonuç olarak, açıklanan incelemeyle, 2017 yılında uygulamaya konulan önlemler revize edilecek. Daha önceki soruşturma Ukrayna, Rusya, Brezilya ve İran’dan yapılan ithalatı içeriyordu. Damping soruşturması 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak. Bir kaynak, “Bir önceki soruşturma toplu yapılırken, tek bir şirkete yönelik revize yapıldığını hatırlamıyorum. Vergi artırılabilir veya azaltılabilir. İncelemenin tabi olduğu dönem 2020 yılı ve Severstal AB’ye yüksek miktarlarda ancak yüksek fiyatlarla sıcak sac tedarik ediyor,” dedi.

Bir önceki incelemede Rusya merkezli MMK için belirlenen oran 96,5€/mt , NLMK’nın tabi olduğu oran 53,3€/mt olurken, Severstal ise en düşük oran olan 17,6€/mt’a tabi. Ayrıca Ukrayna merkezli Metinvest 60,5€/mt oranına tabi tutuldu. Sonuç olarak, Severstal BDT merkezli üreticiler arasında AB sıcak sac pazarında bulunan tek üretici oldu. Bazı kaynaklar incelemenin mantıksız olduğunu düşünmüyor. Bir Türk kaynak, “Geri kalan BDT’li üreticilerin hiçbiri Avrupa’ya satış yapmıyor ve oranları çok yüksek, bu nedenle Severstal’in tersine bu önlemler yetersiz olarak değerlendirilemez,” şeklinde yorum yaptı.

İthalat istatistiklerine göre Rusya, 2020 yılının Ocak-Ekim döneminde AB’ye 1,52 milyon mt sıcak sac ihracatı yaptı.


Etiketler: sıcak haddelenmiş  kota ve vergiler  Avrupa Birliği  yassı ürünler  |  benzer haberler »


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