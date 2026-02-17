AB liderleri Alden Biesen’daki toplantıda rekabetçiliğe odaklandı

Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları 12 Şubat 2026 tarihinde Belçika’nın Alden Biesen kentinde düzenlenen gayriresmî Avrupa Konseyi toplantısında bir araya gelerek AB’nin ekonomik rekabetçiliğinin güçlendirilmesi, tek pazar reformu ve yatırım önceliklerini ele aldı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere söz konusu toplantıdan önce Antwerp Bildirgesi Topluluğu, derinleşen rekabetçilik krizine karşı acil önlemler alınması için Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarına çağrıda bulunmuştu.

Gayriresmî toplantılar, AB liderlerine resmi sonuç bildirgesi yayımlanmadan stratejik konuları değerlendirme imkânı tanıyor ve Avrupa Konseyinde alınacak resmi kararlar öncesinde yön belirleme işlevi görüyor. Alden Biesen toplantısı, 19-20 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak resmi Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde gerçekleştirildi. Mart zirvesinde Şubat ayında ele alınan konuların somut adımlara dönüştürülmesi bekleniyor.

Stratejik öncelikler: Rekabetçilik, tek pazar ve yatırım

Toplantıda liderler, AB ekonomisinin genelinde rekabet gücünün artırılması ve yenilik ile büyümeyi desteklemek amacıyla tek pazarın derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmelerde düzenleyici çerçevenin iyileştirilmesi, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve küresel ekonomik zorluklara karşı dayanıklılığı artırmak üzere stratejik sektörlere kaynak mobilizasyonu konuları ele alındı.

Avrupa Konseyi Başkanı António Costa, liderlerin üye ülkeler arasındaki ticaret ve iş genişlemesi önündeki iç engellerin kaldırılması, kuralların uyumlaştırılması ve Avrupa şirketleri için uygun koşulların oluşturulması gibi başlıkları değerlendirdiğini belirtti.

Ekonomik dayanıklılık ve küresel rekabet

AB ekonomisinin dayanıklılığının güçlendirilmesinin toplantının ana odak noktalarından biri olduğunu yineleyen Costa, sermaye piyasalarının entegrasyonu ve yatırım koşullarının iyileştirilmesinin AB’nin küresel ekonomik baskılarla daha etkin mücadele etmesine yardımcı olacağını ifade etti. Görüşmelerin bu yıl stratejiden uygulamaya geçişi hızlandırmayı ve AB’yi yatırım ile inovasyon açısından daha cazip hale getirmeyi amaçladığını belirtti.

Alden Biesen toplantısının yarattığı ivme, AB’nin rekabetçilik alanındaki zorlukları somut politika adımlarına dönüştürme yönündeki kararlılığını ortaya koyuyor.