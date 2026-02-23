UNESID: Avrupa sanayi tabanını savunmak ve yeniden inşa etmek için hemen harekete geçmeli

İspanya çelik üreticileri birliği UNESID, Avrupa’nın sanayi gücünü ve rekabetçiliğini yeniden tesis etmek için politika yapıcılar ve sektör liderlerine kararlı adımlar atma çağrısında bulundu. Birlik, Avrupa’nın zayıflayan sanayi tabanı, artan küresel rekabet ve çelik ile ileri imalat gibi başlıca sektörleri etkileyen yapısal baskılar konusundaki endişelerin büyüdüğünü vurguladı.

Daha güçlü sanayi politikası çağrısı

UNESID, Avrupa’nın uzun vadeli ekonomik dayanıklılığını korumak için teknolojik kapasitesini güçlendirmesi, adil ticaret koşullarını güvence altına alması ve yerel üretimi desteklemesi gerektiğini belirtti. Birliğe göre güçlü bir sanayi ekosisteminin korunması yalnızca ekonomik büyüme için değil, aynı zamanda stratejik özerklik, istihdam ve inovasyon açısından da kritik önem taşıyor.

Birlik,

Ticaret savunma mekanizmalarının güçlendirilmesi,

Küresel piyasalarda adil rekabetin sağlanması,

Yüksek enerji ve üretim maliyetlerinin ele alınması,

Sanayi dönüşümüne yönelik yatırımların desteklenmesi gerektiğini savunuyor.

Mesajını “ya şimdi ya hiç” vurgusuyla ileten UNESID, Avrupa’nın sanayi geleceğini şekillendirecek politika kararlarının aciliyetine dikkat çekti. Birliğin tutumu, Avrupa çelik sektöründe rekabet gücü, pazar erişimi ve sürdürülebilir büyümenin güvence altına alınması için AB düzeyinde koordineli eylem ihtiyacına yönelik tartışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.