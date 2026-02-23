 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > UNESID:...

UNESID: Avrupa sanayi tabanını savunmak ve yeniden inşa etmek için hemen harekete geçmeli

Pazartesi, 23 Şubat 2026 11:30:40 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanya çelik üreticileri birliği UNESID, Avrupa’nın sanayi gücünü ve rekabetçiliğini yeniden tesis etmek için politika yapıcılar ve sektör liderlerine kararlı adımlar atma çağrısında bulundu. Birlik, Avrupa’nın zayıflayan sanayi tabanı, artan küresel rekabet ve çelik ile ileri imalat gibi başlıca sektörleri etkileyen yapısal baskılar konusundaki endişelerin büyüdüğünü vurguladı.

Daha güçlü sanayi politikası çağrısı

UNESID, Avrupa’nın uzun vadeli ekonomik dayanıklılığını korumak için teknolojik kapasitesini güçlendirmesi, adil ticaret koşullarını güvence altına alması ve yerel üretimi desteklemesi gerektiğini belirtti. Birliğe göre güçlü bir sanayi ekosisteminin korunması yalnızca ekonomik büyüme için değil, aynı zamanda stratejik özerklik, istihdam ve inovasyon açısından da kritik önem taşıyor.

Birlik,

  • Ticaret savunma mekanizmalarının güçlendirilmesi,
  • Küresel piyasalarda adil rekabetin sağlanması,
  • Yüksek enerji ve üretim maliyetlerinin ele alınması,
  • Sanayi dönüşümüne yönelik yatırımların desteklenmesi gerektiğini savunuyor.

Mesajını “ya şimdi ya hiç” vurgusuyla ileten UNESID, Avrupa’nın sanayi geleceğini şekillendirecek politika kararlarının aciliyetine dikkat çekti. Birliğin tutumu, Avrupa çelik sektöründe rekabet gücü, pazar erişimi ve sürdürülebilir büyümenin güvence altına alınması için AB düzeyinde koordineli eylem ihtiyacına yönelik tartışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Görüş 

Benzer Haber ve Analizler

Acerinox CEO’su: Avrupa’nın sanayisi ve ekonomisini korumak için ticaret önlemlerini güçlendirmesi gerekiyor

28 Tem | Çelik Haberler

UNESID İspanya çelik sektörünün geleceği için etkin politikalar istiyor

18 Haz | Çelik Haberler

UNESID’in çelik sektörüne ilişkin 2024 yılı beklentileri temkinli iyimser

16 Nis | Çelik Haberler

UNESID: Çin’den boru ithalatındaki usulsüzlük İspanya çelik sektörüne zarar veriyor

20 Mar | Çelik Haberler

UNESID: Boru ve profil ithalatında koruma önlemleri ihlal ediliyor

23 Kas | Çelik Haberler

Athader: “Makine üretip çözüm sunuyoruz”

06 Kas | Röportaj

Worldsteel 2014 yılında AB çelik talebinde büyüme bekliyor

09 Nis | Çelik Haberler

Tubacex 2013 yılı sonuçlarında iyileşme bekliyor

03 Haz | Çelik Haberler

AB çelik boru üretiminde 2014 yılında %2,5 artış öngörülüyor

07 May | Çelik Haberler

Worldsteel: AB çelik talebi 2013 yılında gerilemeye devam edecek

11 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis