AB liderleri 2040 iklim hedefleri anlaşması öncesinde sanayiye destek verilmesini istiyor

Reuters'ın ulaştığı bir taslağa göre Avrupa Birliği liderlerinin, 23 Ekim tarihinde yapılacak AB zirvesinde 2040 yılına ilişkin yeni iklim hedeflerini onaylamaları ve çelik ile otomotiv gibi enerji yoğun sektörleri destekleyecek daha güçlü önlemler talep etmeleri bekleniyor.

Başlangıçta yeni iklim hedeflerinin Eylül ayında Birleşmiş Milletler tarafından onaylanması bekleniyordu. Ancak başta Fransa ve Polonya olmak üzere bazı ülkelerin savunma sektörü ve yerel sanayilerin canlandırılmasının yanı sıra yeşil dönüşümün nasıl finanse edileceği konusundaki endişeleri sebebiyle süreç ertelenmişti.

Sanayi rekabetçiliğine odaklanan destekleyici çerçeve

Taslak metne göre liderler, üye devletlere ve kanun yapıcılara 2040 emisyon azaltım hedeflerini belirleme yetkisi verirken, Avrupa Komisyonunu ise sanayi sektörlerinin ve vatandaşların geçiş maliyetlerini yönetmelerine yardımcı olacak güçlü ve “destekleyici bir çerçeve” hazırlamakla görevlendirecek.

Belgede otomotiv, denizcilik, havacılık, çelik, metaller ve kimya gibi geleneksel sektörlerin dayanıklılığını ve küresel rekabet gücünü korumak için özel dikkat gerektiği vurgulandı.

Siyasi uzlaşmalar ve yeni politika tartışmaları

Taslak metinde finansman gibi mali taahhütlere yer verilmese de AB’li diplomatlar, bazı ülkelerin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nda değişiklikler talep ettiğine ve diğer ülkelerin ise 2035 yılında içten yanmalı motorlu araçların yasaklanması konusunda esneklik istediğine dikkat çekildi.

Bununla birlikte AB’nin iklim hedeflerinin “teknolojik açıdan tarafsız” bir şekilde gerçekleştirilmesi ve karbonsuzlaşma yöntemleri ile enerji teknolojileri seçiminde esneklik sağlanması gerektiği yinelendi.

Onaylanması halinde 2040 yılı iklim hedefleri, COP30 BM İklim Konferansı öncesinde, 4 Kasım tarihinde AB iklim bakanları tarafından resmi olarak kabul edilecek.